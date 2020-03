Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Bosanski burek

Ko grem v Ljubljano, ponavadi skočim na tržnico in si tamkaj privoščim malico. Kakšno? Na burek. Nekoč je bil v Sloveniji bolj domač, po razpadu »stare države«, kot pravijo, pa ga najdemo bolj poredko. Burek je tipična bosanska specialiteta in v Bosni je »burek« samo vlečeno testo nadevano z mletim mesom, vse ostalo (s sirom, z zeljem itd., da o nadevu z jabolki, ali, bog ne daj, s češnjami in grozdjem sploh ne govorimo) so »pite«, na kar vas bo vsak Bosanec užaljeno opozoril. Recept te slastne jedi ni kompliciran, moram pa že vnaprej povedati, da se vam doma ne bo nikoli posrečil, oz. bo dober, ne bo pa tak, kot bi moral biti pravi bosanski burek.

Najprej moramo zamesiti »jufko«, se pravi vlečeno testo, ki dobi to ime, ko ga razvaljamo. Za to potrebujemo:

500 g gladke moke

malo soli

1 dl olja

malo tople vode

Iz teh sestavin vmesimo nekoliko bolj trdo testo, ki ga razdelimo na dva dela in pustimo, da pol ure počiva, nato ga razvaljamo in še tanjše razvlečemo s hrbtno stranjo roke. »Jufke« se morajo nekoliko posušiti.

Za nadev potrebujemo:

60 g mešanega govejega in telečjega mesa (pravi Bosanci svinjine ne uporabljajo, saj je v nasprotju z islamom)

3 čebule

3 rumenjake

2,5 dag masla

sol

poper

Okrogel pekač namažemo z oljem ali z maslom, vanj položimo list vlečenega testa, ki naj sega kakih 10 cm čez rob pekača. Premažemo z oljem in prekrijemo z drugim listom testa v velikosti pekača. Tega prav tako premažemo z oljem in prekrijemo z nadevom, ki ga poravnamo in prekrijemo s testom, ki visi čez rob pekača.

Spet premažemo z oljem ali raztopljenim maslom, na vrhu sta ponavadi dva lista testa, ki ju vsakega posebej spet premažemo z oljem. Pekač porinemo v pečico, ki smo jo segreli na 190 stopinj in pustimo, da se peče približno pol ure. Proti koncu lahko prelijemo z nekoliko razredčeno kislo smetano.

Ponudimo toplo.

Ves postopek se bo močno skrajšal, če boste uporabili že pripravljeno vlečeno testo, ki ga lahko kupite v vsaki trgovini z jestvinami.

Ker je burek bosanska narodna jed, ga v vsaki hiši in v vsaki »buregdžinici« pripravljajo drugače. Marsikdo prisega na nadev z jagnjetino, kdor ni musliman bo v nadev dal tudi svinjsko meso, pomembno pa je, da je burek nadevan samo z mesom, vse ostalo so bolj ali manj okusne »pite«, ki jih v Bosni pripravljajo z vlečenim testom, pri nas pa je pita skoraj izključno iz krhkega testa.

Dober tek!

Ivan Fischer