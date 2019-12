Britanski konservativci zmagovalci volitev

Britanski konservativci so zmagovalci včerajšnjih predčasnih volitev. Osvojili so 361 poslanskih mandatov, občutno več od 326 potrebnih za absolutno večino. Gre hkrati za hud poraz Laburistov, ki bodo imeli 203 poslance. V svojem okraju je slavil tudi vodja konservativcev in prvi zagovornik Brexita Boris Johnson.

Boris Johnson je po zmagi zagotovil, da bodo brexit izpeljali pravočasno, in sicer, da bo Velika Britanija zapustila Evropsko unijo do 31. januarja, kot je načrtovano.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je čestital britanskemu premjerju Borisu Johnsonu in izrazil upanje, da bo britanski parlament čim prej glasoval o izstopnem dogovoru. Eu je pripravljena na pogajanja z Veliko Britanijo po brexitu, je zatrdil.