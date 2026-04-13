Burja se bo jutri spet okrepila

Arso je objavil rumeno opozorilo

Spletno uredništvo |
Alpe-Jadran |
13. apr. 2026 | 15:32
    Burja v Tržaškem zalivu, fotografija je simbolična (FOTODAMJ@N)
Šibka burja, ki danes na Tržaškem piha s sunki do okrog 50 kilometrov na uro, se bo jutri okrepila. Njeni sunki bodo zlasti v drugem delu noči in jutri zjutraj lahko dosegali hitrost do okrog 85 kilometrov na uro, je zapisal Arso v rumenem opozorilu.

Jutri bo prevladovalo pretežno oblačno vreme z občasnimi zmernimi do močnimi padavinami, možne bodo tudi posamezne nevihte, piše v napovedi meteorološke opazovalnice deželne agencije za okolje Arpa iz FJK. Zjutraj bo pihala okrepljena burja, ki bo popoldne slabela.

V sredo bo spremenljivo oblačno, ponekod bo lahko še padlo nekaj dežja, v popoldanskih urah bo lahko nastala kakšna nevihta, so še zapisali.

