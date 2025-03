Cepič stare trte prejela tudi Nova Gorica in Schengen

Pred Hišo Stare trte na Lentu je bil dopoldne 46. Rez najstarejše trte na svetu. Ob tej priložnosti je mestna občina tudi tokrat trem slovenskim in trem tujim prejemnikom poklonila šest cepičev Guinnessove rekorderke. Enega od teh bodo posadili tudi v luksemburškem Schengnu, kjer so pred 40 leti podpisali schengenski sporazum.

V mestu najstarejše trte na svetu je strokovno opravilo obrezovanje trte hkrati tudi protokolarni dogodek, na katerem mesto pokloni cepiče najstarejše trte izbranim partnerskim mestom oz. občinam ter organizacijam doma in po svetu.

Ob letošnji že 46. rezi so tako cepiče Stare trte prejeli občini Nova Gorica in Puconci ter Letovišče mariborskega rdečega križa na Puntu, med tujimi prejemniki pa so luksemburški konzulat Evropskega reda vitezov vina, avstrijska poklicna kmetijska šola iz Silberberga in Turistična skupnost Srce Medjimurja iz hrvaškega Nedelišča. Do zdaj so jih v Mariboru skupno podelili 258, v Sloveniji 153 in v tujino 105.

Na slavnostnem dogodku, ki je zaradi slabega vremena potekal v zavetju prenovljene Hiše Stare trte, sta cepiče podelila mariborski župan Saša Arsenovič in skrbnik trte Stane Kocutar, zbrane pa sta nagovorili tudi mariborska vinska kraljica Maruša Mukenauer in vinska kraljica Slovenije Nina Polanec.

Stara trta je bila posajena ob koncu srednjega veka, ko so Maribor oblegali Turki. Žametovka oz. modra kavčina je s potrjeno starostjo okoli 450 let vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta sveta, ki še vedno rodi žlahtne sadove. Iz njenega grozdja izdelajo vino, ki ga ustekleničijo v stekleničke umetnika Oskarja Kogoja in ga uporabljajo za protokolarno darilo.