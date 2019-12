Cerar gost dopisnikov v Rimu

Evropska unija bi morala zahodnemu Balkanu izkazati večjo pozornost, je na srečanju s tujimi dopisniki v Rimu ocenil slovenski zunanji minister Miro Cerar. Današnji pogovor z njim na sedežu kluba dopisnikov je vodil novinar RTV Slovenija Janko Petrovec.

Med pogovorom, ki je potekal v angleškem jeziku, sta bili glavni temi balkanska regija in migracije. Cerar je obžaloval odločitev Evropskega sveta, da ne začne pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo. To je razočaralo dolgoletna pričakovanja tamkajšnjih ljudi, je poudaril.