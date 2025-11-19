Cerkev sv. Trojice v Hrastovljah bi lahko postala spomenik državnega pomena

V začetku decembra bo v prostorih Pokrajinskega muzeja Koper javna razprava o razglasitvi cerkve sv. Trojice v Hrastovljah za kulturni spomenik državnega pomena, poročajo Primorske novice.

Predlog za razglasitev Cerkve sv. Trojice v Hrastovljah za kulturni spomenik državnega pomena so pripravili v piranski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Javna razgrnitev predloga odloka o razglasitvi Cerkve sv. Trojice v Hrastovljah za kulturni spomenik državnega pomena bo prav tako potekala na portalu Moja eDediščina, in sicer od danes do 8. decembra.