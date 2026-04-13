Cesarski pingvin razglašen za ogroženo vrsto

Cesarski pingvin, ki je imel doslej na t. i. rdečem seznamu status potencialno ogrožene živalske vrste, je po novem razglašen za ogroženo vrsto, je sporočila Mednarodna zveza za varstvo narave (IUCN). Izumrtje mu grozi zaradi podnebnih sprememb, ki pomembno spreminjajo Antarktiko.

Cesarski pingvini se za življenje, lov in razmnoževanje zanašajo na morski led. Ta je od leta 2016 na rekordno nizki ravni. Zgodnje taljenje in posledična izguba ledu povzročata hiter upad števila teh živali.

Satelitski posnetki kažejo, da je samo med letoma 2009 in 2018 izginilo približno 20.000 odraslih pingvinov, kar je približno 10 odstotkov populacije. Podnebne spremembe, za katere je odgovoren človek, bodo populacijo prepolovile do leta 2080, ocenjujejo v IUCN.

Cesarski pingvin, ki je največji in najtežji primer svoje vrste in se ponaša z zlato-oranžno progo na vratu in prsih, je tako pristal višje na rdečem seznamu ogroženih vrst IUCN. Ta predstavlja najobsežnejši vir informacij o stanju rastlin, živali in gliv na svetu.