Čezmejno motenje radijskih frekvenc

Radio Ognjišče je zunanjega ministra Anžeta Logarja v pismu seznanil z večletnimi težavami, ki jih ima pri oddajanju na meji z Italijo. Ministra so pozvali k reševanju problematike. Ob tem so poudarili, da Italija svojim medijem dovoljuje uporabo frekvenc, ki jim ne pripadajo, hkrati pa je italijanskim radijskim postajam omogočeno vlaganje tožb na italijanskih sodiščih.

»Če Slovenija ne bo zaščitila svojih interesov, lahko to usodno vpliva na naše delovanje (...). Ugotavljamo, da je rešitev mogoča le na diplomatski ravni: z dogovorom držav lastnic frekvenc,« je poudaril direktor radia Ognjišče Franci Trstenjak.

Na radiu pojasnjujejo, da težave z Italijo nastajajo, ker ta za razliko od drugih sosednjih držav ni ratificirala mednarodnega sporazuma GE84 in svojim medijem dovoljuje uporabo frekvenc, ki jim ne bi pripadale. Stroški pravdanja v Italiji pa so za radio Ognjišče previsoki in ogrožajo njegov obstoj. Po italijanskem pravnem redu v takih tožbah radio ne more uspeti, zaradi prava EU pa do izvršitve sodbe v Sloveniji lahko pride, kot v primeru radia Center. Pismo so v vednost poslali predsedniku Borutu Pahorju, premierju Janezu Janši, ministrom, poslanskim skupinam, veleposlaniku v Italiji Tomažu Kunstlju, senatorki Tatjani Rojc in drugim.

Na tržaškem in goriškem sodišču pa potekata postopka, v katerih na nasprotnih straneh stojijo RTV Slovenija in italijanska P-Sphera oz. Radio Maria. Slednja trdita, da slovenska oddajnika v Tinjanu in na Nanosu »vdirata« v njune frekvence, RTV pa trdi obratno.