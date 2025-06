Čezmejno sodelovanje manjšin za mir in sožitje

Čezmejno sodelovanje manjšin je pomembno, ker blaži napetosti, ponekod zgodovinske, utrjuje mir in sožitje ter prispeva h gospodarskemu razvoju obmejnih območij, ki so bila dolga leta zapostavljena ravno zato, ker so pač obmejna.

To je tema, o kateri je približno sto udeležencev poldrugi dan - od četrtka, 26., do sobote, 28. junija - razpravljalo na forumu evropske manjšinske organizacije Fuen (Federal Union of European Nationalities - Federalistične unije evropskih narodnosti), tokrat v eni najbolj "manjšinskih" regij v Evropi, Vojvodini, avtonomni pokrajini Srbije, ki svoj odnos do manjšin kaže že na zunanji podobi.

Vojvodina premore šest uradnih jezikov, torej dela v deželni skupščini potekajo s simultanim prevajanjem v vseh teh šestih jezikih, od katerih so štirje uradni jeziki uprave, kar pomeni, da so v te jezike prevedeni vsi uradni akti. Vojvodina premore tudi 25 etničnih manjšin, nekatere so zelo majhne, a vse so priznane. In seveda to terja veliko sodelovanja, tudi čezmejnega, z državami, v katerih so ti jeziki večinski.

Predsednik manjšinske zveze Fuen Loránt Vincze, ki je po lanskoletnem tovrstnem srečanju v Baskovski deželi uvedel tudi tokratno novosadsko zasedanje, je Vojvodino označil kot "manjšinam prijateljsko regijo". Navedel je kraje, kjer so doslej potekali podobni forumi, od Južne Tirolske leta 2016 do lanskoletne baskovske Donostie. Opozoril je, da Evropske unije ni mogoče definirati kot manjšinam prijazne unije, tudi zaradi zavrnitve državljanske pobude Minority SafePack, za katero se je s podpisi zavzelo več kot milijon pripadnikov manjšin v EU.

Vincze se je zaustavil seveda tudi pri Vojvodini, ki jo je označil kot model kulturne avtonomije manjšin in poudaril, da bo prav ta konferenca povečala vidnost Vojvodine in okrepila evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana. Namen konference je bil "govoriti o vlogi narodnih skupnosti" in, navsezadnje, "Vojvodina je idealen kraj za razpravo o vlogi manjšin," je poudaril Vincze.