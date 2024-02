Cuperlo zaradi fojb pod udarom desnice

Če je kdo, ki se je ob dnevu spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, politično izpostavil, je to Gianni Cuperlo. Zaradi svojih uravnoteženih stališč si je tržaški poslanec Demokratske stranke prislužil napade desnice in desno usmerjenih časopisov. Samo zato, ker si je upal izraziti nekaj proceduralnih pomislekov nad odvzemom odlikovanja Titu, ga je podpredsednik poslanske zbornice Fabio Rampelli (Bratje Italije) označil ne samo za privrženca jugoslovanskega predsednika, ampak tudi za zanikovalca fojb.

»Mi ne zanikamo ničesar, tisti, ki zanikajo zgodovinska dejstva, so na desnici,« je Rampelliju odgovoril Cuperlo, ki se je nanašal na fašizem. V poslanski zbornici je tržaški politik obnovil dogajanja v naših krajih od razpada Avstro-Ogrske do fašističnega zatiranja Slovencev in Hrvatov, fojb in množičnega odhoda Italijanov iz Istre. »Treba je spoštovati bolečino vseh in ne, kot je storila Giorgia Meloni v soboto v Bazovici, namerno izpostaviti le del zgodovine, ostalo pa pometati pod preprogo,« je v intervjuju za Repubblico poudaril Cuperlo.

Med razpravo v zbornici so tudi poslanci vladne koalicije omenjali pobudo Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja v Bazovici, izpostavili pa so le fojbo in ne poklona ustreljenim slovenskim antifašistom. Tega enostavno, kot da ne bi bilo, je prepričan Cuperlo, ki od kolegov iz vrst desnice ni niti enkrat slišal besede fašizem. Da ne govorimo o požigu Narodnega doma in da se je fašistično nasilje leta 1920 pravzaprav rodilo v Trstu.