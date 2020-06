Danes goduje vremenski »prerok« sv. Medard, ki nam napoveduje ...

Danes goduje sv. Medard. V slovenskem ljudskem izročilu je vreme na današnji dan zelo »preroško«, piše med zanimivostmi danes ARSO.

V prispevku Ivana Sašlja »Svetniki in svetnice v slovenskih pregovorih in vremenskih prislovicah«, ki je izšel med letoma 1937 in 1939 v glasilu Etnografksega muzeja v Ljubljani Etnolog, je današnjem svetniku in vremenu posvečenih več stavkov, ki resnici na ljubo, niso ravno spodbudni glede na zdajšnjo vremensko sliko. »Ako na sv. Medarda god dežuje, 40 dni dež se naletuje«, je povzel avtor ljudske vire oz. »Kakor bo vreme sv. Medarda se kazalo, takšno bo šest tednov ostalo«. V najboljšem primeru bi lahko poslabšanje po ljudskem izročilu trajalo do konca meseca, kajti, »če se sv. Medard kislo drži, do konca meseca ni pravih sončnih dni«, je še zapisal.

Koliko je ljudsko izročilo res »modro«, bomo videli v bližnji prihodnosti. Že res, da srednjeročni vremenski obeti trenutno niso ravno najbolj spodbudni, toda velja tudi pripomniti, da je raziskava deželne meteorološke opazovalnice iz FJK pred kakim dvajsetletjem pokazala, da je korelacija med ljudskimi pregovori in dejanskim vremenskim dogajanjem le 50-odstotna, se pravi, da »če ni črno, je belo« oz. da vremenski pregovori naj ne bi imeli posebne veljave.