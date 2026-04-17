Desetdnevna prekinitev ognja med Izraelom in Libanonom

Predsednik ZDA Donald Trump je sinoči sporočil, da je govoril z voditeljema Libanona in Izraela, Josephom Aounom in Benjaminom Netanjahujem, ki sta se strinjala s sklenitvijo 10-dnevne prekinitve ognja. Obveljala je ob 23. uri po srednjeevropskem času.

»Pravkar sem imel odlične pogovore z visoko cenjenim libanonskim predsednikom Josephom Aounom in izraelskim premierjem Bibijem Netanjahujem. Oba voditelja sta se dogovorila, da bosta za dosego MIRU med svojima državama ob 17. uri po vzhodnoameriškem času uradno začela 10-dnevno prekinitev ognja,« je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump.

V ločeni objavi je kmalu zatem zapisal še, da bo oba voditelja povabil v Belo hišo na »prve pomembne pogovore med Izraelom in Libanonom od leta 1983, kar je že zelo dolgo«. Dodal je: »Obe strani si želita mir, in verjamem, da bo do tega kmalu prišlo!«