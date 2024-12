Dežela FJK ne bo finančno podprla obeleževanja 80. obletnice osvoboditve

Med današnjo obravnavo finančnega zakona so nekateri predstavniki opozicije predlagali, naj se v proračun vključi finančno podporo za pobude ob 80. obletnici osvoboditve izpod fašističnega in nacističnega jarma. Pristojni za kulturo in šport v deželni vladi Mario Anzil je popravku dal negativno mnenje, na glasovanju ga je zavrgla večina svetnikov.

»V takih primerih me odklonilna stališča vsakič razočarajo,« je komentiral deželni svetnik SSk Marko Pisani. Dodal je, da je bil popravek Massima Moretuzza (Pakt za avtonomijo) enak tistemu, s katerim je deželna vlada pred nedavnim financirala proslave ob 70-letnici priključitve Trsta Italiji. Deželni svetnik SSk zato obžaluje in obsoja apriorno odklonilno stališče deželne vlade, saj 25. april združuje spomin na vse, ki so se žrtvovali za boljši svet, opomin na globok pomen svobode in poudarek na temeljne vrednote, na katerih temelji ustava Republike Italije. Za Sereno Pellegrino (Avs) je takšna odločitev potrditev, da se je zgodovinski revizionizem utrdil v javnih institucijah. Spomnila je, da Dežela FJK financira nagrado, ki nosi ime po Alberigu Grilzu, ki je celo življenje razglašal fašistično ideologijo.