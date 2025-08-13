Do sobote oranžno opozorilo zaradi vročine, nato pa rumeno zaradi neviht

Arso je zaradi vročine oranžno opozorilo za Primorsko podaljšal do vključno sobote. Od jutri ga je izdal tudi za osrednjo Slovenijo. »Visoke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, odsvetujemo velike fizične napore. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite,« opozarjajo.

Za nedeljo pa so danes za celotno Slovenijo objavili rumeno opozorilo zaradi neviht. »Lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki,« med drugim opozarjajo.

Do vključno sobote bo prevladovalo sončno in vroče poletno vreme. Toplotna obremenitev bo velika.