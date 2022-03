»Državna resnica« o fojbah se iz FJK mimo Veneta širi v Apulijo

Na področju uvajanja »državne resnice« glede fojb je ledino orala Furlanija - Julijska krajina. Za njo je pricapljal sosednji Veneto, ki je sledil zgledu Fedrigove desnosredinske deželne vlade. V obeh deželah sta vladi, ki ju vodita ligaša Massimiliano Fedriga (FJK) in Luca Zaia (Veneto), s trdno večino sprejeli sklep, s katerim sta se obvezali, da organizacije, ki zanikajo obstoj pokolov v fojbah ali zmanjšujejo njihovo razsežnost, ne bodo več deležne nobene podpore s strani dežele – ne finančne ne v drugi obliki.

Zgledu severnovzhodnih dežel je nedavno, le nekaj dni pred dnevom spomina na fojbe in eksodus, sledila apulijska deželna vlada, ki jo vodi Michele Emiliano na čelu levosredinske koalicije. Na odločitev deželnega sveta Apulije se je odzval predsednik Vsedržavne zveze partizanov Italije (Anpi) Gianfranco Pagliarulo.

ZAMISEL JE BILA CAMBERJEVA

Deželni svet FJK je tovrsten sklep, v premisi katerega je med drugim omenjeno, da so bile fojbe »sredstvo političnega boja in etničnega čiščenja, kot soglasno priznava tudi moderno zgodovinopisje« (o verodostojnosti teh bi lahko na široko razpravljali, saj si je resna zgodovinska stroka dokaj enotna, da ni šlo za etnično čiščenje) sprejel leta 2019. Sklep deželno vlado poziva, naj ne financira ali kako drugače, denimo s pokroviteljstvom ali oddajo konferenčnih dvoran, podpira organizacij, ki »posredno ali neposredno in v kakršnikoli obliki zanikujejo ali omalovažujejo tragedijo fojb in eksodusa«.

Šlo je za pobudo takratnega deželnega svetnika Piera Camberja (Naprej, Italija), ki je bil zatem odstavljen zaradi obsodbe o nesmotrni porabi javnih sredstev. Sklep so podprli svetniki vladne koalicije, Gibanja petih zvezd in liste Cittadini. Opozicija je zapustila dvorano, z njimi tudi svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, enako je storil tudi slovenski ligaš Danilo Slokar, sicer član desnosredinske koalicije, ki je po glasovanju dejal, da mu ni všeč, če se politika ukvarja z zgodovino.