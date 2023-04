DUS iz Trenta zamrznil odredbo o odstrelitvi medvedke Jj4

Deželno upravno sodišče iz Trenta je zamrznilo odredbo o odstrelitvi medvedke Jj4, je danes sporočilo združenje proti vivisekciji LAV, ki je v preteklih dneh proti odredbi predsednika avtonomne pokrajine Trento Maurizia Fugattija vložilo priziv. Zamrznitev bo trajala do 11. maja, ko bo na deželnem upravnem sodišču iz Trenta potekala obravnava. V tem času pa bodo medvedko vseeno lahko ulovili in zaprli v zavarovan prostor.

Medvedka Jj4, potomka Jožeta in Jurke, ki so ju v letih 2000 in 2001 v sklopu projekta Life Ursus iz Slovenije pripeljali na Trentinsko, je, kot smo poročali, prejšnji teden v gozdu v kraju Caldes v avtonomni pokrajini Trento ubila 26-letnega tekača AndreoPapija.