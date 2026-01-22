VREME
Ekomuzej Pivških presihajočih jezer med najboljšimi v regiji Alpe-Jadran

Slavnostna podelitev diplom bo 4. februarja 2026 ob odprtju 36. sejma Alpe-Adria

    Ekomuzej Pivških presihajočih jezer (OBČINA PIVKA/FACEBOOK)
Ekomuzej Pivških presihajočih jezer je na natečaju za prestižno mednarodno nagrado Jakob 2026 zasedel drugo mesto, je sporočil Zavod za turizem Pivka. Na natečaj, ki se izvaja v okviru sejma Alpe Adria, se je letos prijavilo 17 projektov iz Slovenije in širše regije Alpe-Jadran. Priznanje potrjuje dolgoletno, strokovno in sistematično delo. Slavnostna podelitev diplom in razkritje zmagovalev bo 4. februarja ob odprtju 36. sejma Alpe-Adria v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Mednarodna nagrada je letos v ospredje postavila inovativne pristope k vključevanju različnih pojavnih oblik vode v turistično ponudbo. Strokovna komisija, ki ji je predsedoval dr. Janez Bogataj, v njej pa so sodelovali dr. Mitja Bricelj, Niko Slavnič in Iztok Pipan, je Ekomuzej Pivških presihajočih jezer (PPJ) prepoznala kot primer dobre prakse celostnega upravljanja in predstavljanja presihajočih jezer Pivške kotline.

