Ekomuzej Pivških presihajočih jezer med najboljšimi v regiji Alpe-Jadran

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer je na natečaju za prestižno mednarodno nagrado Jakob 2026 zasedel drugo mesto, je sporočil Zavod za turizem Pivka. Na natečaj, ki se izvaja v okviru sejma Alpe Adria, se je letos prijavilo 17 projektov iz Slovenije in širše regije Alpe-Jadran. Priznanje potrjuje dolgoletno, strokovno in sistematično delo. Slavnostna podelitev diplom in razkritje zmagovalev bo 4. februarja ob odprtju 36. sejma Alpe-Adria v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.