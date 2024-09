Ezulska pot iz Istre na Sardinijo (video)

Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo drevi predvajali dokumentarni film režiserja Igorja Biddaua z naslovom Ritorno alla terra dei padri (Vrnitev v rodno zemljo očetov). Film govori o življenjskih zgodbah beguncev iz Istre, ki so se spomladi leta 1948 iz domačih krajev (zlasti iz Pulja) preselili v Fertillio na Sardiniji. V novonastalem naselju pri mestu Alghero so si ezuli v ne ravno lahkih razmerah ustvarili novo življenje. Tam še živijo nekateri od njih in njihovi potomci.