Predsednik italijanske poslanske zbornice Roberto Fico bo po naročilu predsednika republike Sergia Mattarelle vodil pogajanja med strankami, ki so pripravljene oblikovati novo vlado. Te stranke so tiste, ki so že tvorile koalicijo ob drugi Contejevi vladi. V pogovore bo zato spet vključena Živa Italija (Italia viva), iz katere sporočajo, da jih bolj kot ime mandatarja zanima vsebina programa. Fico bo izid pogajanj moral sporočiti do torka, nato bo Mattarella sprejel odločitev o novem mandatarju.