Fico tudi o »nasilni italijanizaciji«, Mattarella se je zahvalil Pahorju

V poslanski zbornici je danes dopoldne potekala svečanost za obeležitev dneva spomina na žrtve fojb in eksodus. Predsednik poslanske zbornice Roberto Fico je v svojem govoru, ob poudarku, da je potrebno ohraniti spomin na fojbe in eksodus, opozoril tudi na »nasilno italijanizacijo slovanskih ljudstev«. Poudaril je med drugim velik simbolni in politični pomen lanskega julijskega srečanja med predsednikoma Pahorjem in Mattarello ter uspešno skupno sodelovanje Gorice in Nove Gorice za evropsko prestolnico kulture leta 2025.

Predsednica senata Maria Elisabetta Alberti Casellati pa je med drugim omenila etnično čiščenje: več sto tisoč istrskih ezulov je moralo v svet, je menila, tisoči pa so končali v fojbah. Spregovoril je tudi predsednik združenja FederEsuli Giuseppe de Vergottini.

Predsednik Sergio Mattarella je v svojem sporočilu opozoril na veliko trpljenje, izkoreninjenje, smrti in eksodus, ki jih je utrpelo več deset tisoč družin na obmejnem območju, v Istri, na Reki in Dalmaciji. Vsaka skupnost pa tudi ohranja spomin na svoje najhujše zgodovinske izkušnje, je zapisal. V medsebojnem sporazumevanju se vzpostavljata dialog in prijateljstvo med osebami in kulturami. To sta želela poudariti, je zapisal Mattarella, s predsednikom Slovenije Borutom Pahorjem, kateremu se je zahvalil za srečanje in ostale julijske dogodke ob podpisu sporazuma za vrnitev Narodnega doma slovenski jezikovni manjšini v Italiji. »Te vrednote so temelj za nastanek cenjenih pobud, kot je bila izbira za kandidaturo Gorice in Nove Gorice za evropsko prestolnico kulture,« je opozoril. Mattarella je med drugim zapisal, da je integracija Slovencev, Italijanov in Hrvatov v Evropski uniji odprla nova obzorja solidarnosti, prijateljstva, sodelovanja in razvoja. Gre za bogastvo različnih kultur in identitet, s katerimi lahko presežemo tragične strani zgodovinskega dogajanja in ki odpira poti za skupno bodočnost.

Italijansko himno ob začetku svečanosti in evropsko himno ob zaključku je zaigral orkester Tartini iz Trsta. Slovesnost, ki je potekala v okrnjeni obliki, si je mogoče ogledati na tej povezavi.