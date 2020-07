Fotografski lov na komet

Komet Neowise je v teh dneh na našem nebu še vedno dobro viden s prostim očesom, po novem predvsem v večernih urah, medtem ko je bil sprva vidnejši ob jutranjem svitu. Navdušence je komet povsem prevzel, saj je eden najlepših oziroma najsvetlejših zadnjih let. Med tistimi, ki redno spremljajo ta vesoljski pojav, je David Kralj, trebenski trgovec s pohištvom, ki že od mladih let obožuje opazovanje vesolja.

»Komet se s prostim očesom vidi pod ozvezdjem Velikega voza, in sicer takoj ko se stemni, približno od 22. ure do 23.30. Do prejšnjega tedna pa je bil viden v jutranjih urah. Opazovati ga bo mogoče še cel teden, čeprav se bo svetloba počasi šibila,« razlaga Kralj. Ljubiteljski fotograf se je v soboto zvečer odpravil na Brkinsko planoto, točneje na območje Mrš nad Artvižami, nasproti Slavnika. Tam je s svojim fotografskim aparatom posnel komet. Teleobjektiv mu je pred leti prodal fotograf Primorskega dnevnika Davorin Križmančič.

Kometi so ostanki iz časov nastanka Osončja pred 4,6 milijarde let. Gre za majhna telesa pretežno iz ledu, podobna asteroidom, od katerih pa se razlikujejo po dolgem repu, usmerjenem stran od Sonca.