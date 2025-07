»Ne rezervirajte si dopusta prek podjetij, ki so vpletena v krajo palestinskih ozemelj«

»Tudi Slovenija ima vsaj eno pristanišče v Sredozemlju. Naj iz Kopra in iz vseh drugih sredozemskih pristanišč takoj pošljejo v Gazo pomoč, in to ne v orožju. Na ladjah naj bodo zdravniki, voda, hrana, higienske potrebščine, zdravila. Tako bi mogli prebiti izraelsko blokado palestinske enklave,« je Francesca Albanese, posebna poročevalka Združenih narodov za zasedena palestinska ozemlja v Mariboru na Pravni fakulteti konkretno pozvala države, naj naredijo konec genocidu Izraela nad Palestinci.

Italijanska pravnica je v minulih dneh gostovala v Sloveniji: včeraj v Mariboru, danes pa še v Ljubljani, kjer sta jo sprejela tudi predsednica Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob. Prvenstveno je predstavila svoje poročilo Od ekonomije do genocida, ki se osredotoča na odgovornost javnih in zasebnih akterjev, podjetij, institucij in univerz pri izraelskih kršitvah človekovih pravic in nezakoniti okupaciji palestinskega ozemlja, pri apartheidu in zdaj še pri genocidu.

»Preverili smo okoli tisoč podjetij. V vojne zločine, zločine proti človeštvu, v kršitve mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, v industrijo genocida je poleg izraelskih 20 % podjetij iz ZDA in 20 % iz Evrope. Zavoljo tega je od agresije na Gazo, ki jo je sprožil zločinski napad Hamasa na izraelske civiliste 7. oktobra 2023, izraelska borza poskočila za 170 %. Genocid je očitno dobičkonosen. Ampak v njegovem preprečevanju še preden imamo sodbo o njem, bi poleg držav morala sodelovati tudi podjetja, ne pa da ga omogočajo,« je dejala.

Tudi tukaj je Albanese predlagala konkretno akcijo, ki njo lahko izpeljemo potrošniki. »Zdaj je čas počitnic. Ne rezervirajte si dopusta prek Airbnb in Booking, podjetij, ki so vpletena v krajo palestinskih ozemelj pod nezakonito okupacijo Izraela na Zahodnem bregu in Vzhodnem Jeruzalemu! Spomnite se, kako smo potovali, ko teh platform sploh še ni bilo.«