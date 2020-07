Fuenova podpora manjšini

Združenje evropskih narodnih manjšin (FUEN) podpira prizadevanja slovenske manjšine v Italiji za zakonsko rešitev, ki bi Slovencem prinesla predstavništvo v parlamentu. Predsednik FUEN Loràn Vincze, ki je hkrati poslanec Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, je v ta namen pisal predsednikoma italijanskega senata in poslanske zbornice, Marii Elisabetti Alberti Casellati in Robertu Ficu. Vest o podpori FUEN-a je objavil Svet slovenskih organizacij (SSO).

»Prepričani smo, da so predstavniki slovenske jezikovne manjšine v Furlaniji - Julijski krajini med zaslišanji v parlamentarnem odboru dovolj izčrpno prikazali vprašanje parlamentarne zastopanosti tako z zgodovinskega kot tudi vsebinskega vidika. Prav tako smo prepričani, da obstajajo tehnični in pravni instrumenti za ugodno rešitev vprašanja,« je zapisal Vincze in predsednika dveh vej italijanskega parlamenta pozval k zavzemanju za sprejetje zakona, ki bi slovenski manjšini omogočil, da bo še naprej zastopana v poslanski zbornici oz. senatu.

Podpora FUEN-a slovenskim prizadevanjem prihaja v času, ko v italijanski poslanski zbornici razpravljajo o predlogu novega volilnega zakona. Razprava je sicer obtičala v odboru za ustavna vprašanja, zlasti zaradi nesoglasij v vrstah vladne koalicije.