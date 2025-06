Gasilci rešili psa pred utopitvijo

Gasilci iz Pordenona so danes zjutraj ob 11.50 posredovali v namakalnem kanalu v Pordenonu, od koder so jih obvestili o lajanju psa, ki je padel v vodo in kljub naprezanju ni mogel več iz nje. Na mestu so ugotovili, da so psu, sicer manjše pasme, skoraj pošle moči. Dva gasilca sta oblekla zaščitno opremo za posredovanja v vodnih okoljih in sta dosegla psa. Potegnila sta ga iz vode in ga izročila prostovoljcem veterinarske urgence. Zdravstveno osebje ga je pregledalo, kmalu je prispel še lastnik, ki ga je iskal. Kljub strahu in izčrpanosti je bil kosmatinec v kar dobrem zdravstvenem stanju. Štirinožnega prijatelja je lastnik objel in se je zgodba ob odločilni pomoči gasilcev dobro zaključila.