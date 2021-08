Giacomini trdi, da je slovensko šolstvo ogroženo

V slovenskem šolstvu v Italiji je ogroženih okrog 50 delovnih mest, trdi vodja urada za slovenske šole Igor Giacomini, ki ob tem poudarja, da ponedeljkova zagotovila generalne direktorice Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino Daniele Beltrame nimajo osnove. »Zagotovila, ki jih je dala, so samo ustna, na papir je napisala nekaj drugega. Če ona to demantira, vzamem ven papirje,« napoveduje Giacomini.

Vodja urada za slovenske šole je tudi prepričan, da Beltramejeva s svojim ravnanjem odjeda upravno samostojnost slovenskega urada, kar je zakonsko nesprejemljivo in za slovensko manjšino v Italiji skrb vzbujajoče.

Giacomini je svoje argumente predstavil na včerajšnji seji Deželne komisije za slovenske šole. Seja komisije se je po Giacominijevih navedbah zaključila s sprejetjem razčlenjenega mnenja, ki ga bodo naslovili na ministra za šolstvo Patrizia Bianchija. V njem deželna komisija zavrača izjave Daniele Beltrame in izraža začudenje, da sme uslužbenec ministrstva samovoljno odtegniti slovenskim šolam – in samo slovenskim, ne pa italijanskim – vse pridružene kadre za izvajanje pouka. Komisija je v mnenju tudi opozorila, da razporejanje učiteljev in profesorjev, ki na eni šoli ne morejo zapolniti lastnega delovnika, na slovenskih šolah ne more potekati tako kot na italijanskih šolah zaradi bistvenih razlik med njimi. Nazadnje je komisija ministru predlagala razmislek o preoblikovanju upravnega ustroja z jasnim priznanjem samostojnosti slovenskega urada.

Mnenju niso priloženi akti, na katere se sklicuje Giacomini. Kot pravi vodja urada za slovenske šole, bodo počakali na odziv ministrstva, in če bo ministrstvo zaprosilo za dokaze, jih bodo predložili.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku