Giorgia Meloni pripravljena na sodelovanje s Slovenijo

Nova italijanska premierka Giorgia Meloni je v odgovoru na čestitko slovenskega premierja Roberta Goloba, ki ji jo je v petek zvečer poslal ob njeni prisegi na nov položaj, izrazila pripravljenost na sodelovanje in krepitev dobrih odnosov. »Premierju Robertu Golobu in slovenski vladi se zahvaljujem za poslane čestitke. Pripravljeni smo na sodelovanje in krepitev dobrososedskih odnosov ter na čezmejno sodelovanje za zagotovitev sožitja, povezanosti in varnosti,« je zapisala Giorgia Meloni.

Golob je v čestitki izpostavil tesne medsosedske odnose med Italijo in Slovenijo ter izrazil željo, da nadaljujemo po tej poti. »Slovenijo in Italijo družijo tesni medsosedski odnosi, zlasti glede varovanja pravic slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji. Želim si, da nadaljujemo po tej poti,« je zapisal Golob.

O izvolitvi nove italijanske vlade danes obširno poročajo slovenski mediji. Bojan Brezigar v Večeru meni, da Italija tako desničarske vlade še ni imela. »Melonijeva se zavoljo svojih zaveznikov v vladi, ki škilijo proti Putinu, že mora zaklinjati na zvestobo EU in Natu, leva sredina, ki se pred volitvami ni bila sposobna povezati, pa se iz te šole ni ničesar naučila,« meni še Brezigar. V Delu Tone Hočevar piše, »da so zavezniki, ki prihajajo na oblast, za trenutek zakopali bojne sekire, celo Berlusconijev škandal s steklenicami vodke iz Moskve in prijateljstvom s Putinom je čez noč romal v pozabo. V veliki dvorani pri predsedniku republike Mattarelli so se politiki Bratov Italije, Lige in stranke Naprej, Italija, gledali prijazno, čeravno gre bolj izkušenima Berlusconiju in Salviniju še naprej grozno v nos, ker jima vse poteze narekuje mlada ženska,« beremo v Delu.