»Glas zame je bil glas za srednjo Soško dolino«

»Ne moremo in ne smemo biti tiho,« pravi okoljska aktivistka Mateja Sattler, članica društva Eko Anhovo in dolina Soče, ki si prizadeva za zdravo in čisto okolje v srednji Soški dolini. Njen odločen boj za neoporečno pitno vodo v Anhovem so podprli tudi bralci, poslušalci in gledalci osrednjih primorskih medijskih hiš, ki so jo izbrali za osebnost Primorske meseca septembra.

Novico, da je postala mesečna osebnost Primorske, je Mateja Sattler iz Deskel sprejela z veliko hvaležnostjo. »Zelo sem vesela, da so ljudje prepoznali pomembnost naših prizadevanj. Glas zame je bil v resnici glas za društvo Eko Anhovo in dolina Soče ter za vse prebivalce srednje Soške doline, ki je zaradi dolgoletnega industrijskega onesnaževanja eno najbolj prizadetih območij v Sloveniji, zdaj pa je velik problem tudi oskrba krajanov Anhovega s čisto in zdravju neškodljivo pitno vodo,« poudarja Sattlerjeva.

»Ta zmaga mi resnično veliko pomeni, saj je priznanje za delo našega društva, za naša prizadevanja za zdravo in čisto okolje ... To je zmaga za društvo Eko Anhovo.«

Upa, da bo tako široka podpora Primorcev spodbudila tudi tiste prebivalce srednjega Posočja, ki se bojijo na glas povedati, da jim je dovolj onesnaževanja, da se bodo odločneje uprli brezsramnemu pohlepu tujih korporacij na račun njihovega zdravja in okolja. »Tiho podporo ljudi sicer imamo, marsikdo pa si ne upa na glas nič reči čez Salonit Anhovo. Veste, ni enostavno zoperstaviti se korporaciji, ki je že sto let prisotna na našem koncu, ki se razglaša za največjega zaposlovalca v občini in se obnaša, kot da brez nje ne bi bilo napredka. To seveda ni res!« je odločna Mateja Sattler.

Njeno rodno Soško dolino je desetletja uničeval azbest. »Že tako degradirano okolje zaradi azbesta želijo v Salonitu še dodatno prizadeti s povečanjem količine sosežiga odpadkov v tamkajšnji cementarni, in kot da bi vse to ne bilo dovolj, so se letos poleti pojavile še težave z oskrbo s pitno vodo,« našteva.

V četrtek so društvo Eko Anhovo in krajani kanalski županji Tini Gerbec predali peticijo s 600 podpisi, s katero so občinski oblasti jasno sporočili: hočemo čisto in neoporečno pitno vodo! »Prebivalci Anhovega že od poletja, ko je prišlo do onesnaženja vodovoda z industrijskimi odplakami Eternita, ne smejo piti vode iz pip. Oskrbujejo se z vodo, ki jim jo v avtocisterni dovažajo gasilci, oziroma jo kupujejo v trgovini. Tudi prebivalci okoliških krajev pijemo zelo slabo vodo, ki jo moramo zaradi motnosti pogosto prekuhavati; črpajo jo namreč kar iz Soče, in to pod tovarno Salonit ... Da živimo že ne vem koliko časa v izrednih razmerah, je povprečnemu človeku nepredstavljivo. Pa saj smo vendar leta 2020! Nepojmljivo je, da moraš hodit po pitno vodo s kantami, da moraš dojenčka okopati z vodo iz plastenke ... Kaj nam ni pravica do zdrave in čiste pitne vode zagotovljena z ustavo?« se sprašuje Mateja Sattler.

V minulem tednu, ko je bila nominirana za osebnost meseca, je opazila, da jo je na cesti pozdravilo več krajanov, nekateri so ji čestitali ... To jo je še dodatno opogumilo. »Ne moremo in ne smemo biti tiho! Ne bomo se pustili ustrahovati. Za naše zdravje gre! Dobrobit ljudi in narave je treba postaviti pred interese kapitala,« je odločna.

Besedilo: Petra Vidrih