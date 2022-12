Golob pri papežu s potico in Pahorjevo Nekropolo

Papež Frančišek je danes v Vatikanu sprejel slovenskega premierja Roberta Goloba. Sogovornika sta poudarila dobre odnose med Slovenijo in Svetim sedežem ter izrazila željo za nadaljnje sodelovanje. Golob in papež , ki ravno danes praznuje 86. rojstni dan, sta poudarila tudi pozitiven prispevek Katoliške cerkve slovenski družbi.

Predsednik slovenske vlade se je v okviru obiska v Vatikanu sešel tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža Pietrom Parolinom in nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem, tajnikom Svetega sedeža za odnose z državami.

Na uradnem obisku v Vatikanu se je letos februarja mudil tudi slovenski predsednik Borut Pahor, ki je Sveti sedež obiskal ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Vatikanom. Sveti sedež je bil namreč ena prvih zahodnih držav, ki je priznala neodvisnost Slovenije. Kot predsednik slovenske vlade je Vatikan nazadnje obiskal Marjan Šarec, ki se je s papežem Frančiškom srečal poleti leta 2019.

Predsednik vlade je papežu podaril poustvarjeno Plečnikovo kljuko vhodnih vrat Narodne univerzitetne knjižnice, ki jo krasita glavi konjičkov, dres nogometaša Andresa Vombergarja, argentinskega Slovenca, ki je član slovenske nogometne reprezentance in argentinskega kluba San Lorenzo, za katerega navija tudi papež, ter slovensko orehovo potico. Kardinalu Parolinu pa je podaril knjigi Draga Jančarja In ljubezen tudi ter Katarina, pav in jezuit ter knjigo Borisa Pahorja Nekropola, so še sporočili iz kabineta premierja. Da ima papež rad potico, je svoj čas že povedal Melanii Trump, ko ga je obiskala z možem Donaldom, takratnim predsednikom ZDA.