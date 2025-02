Gradnja tretjega pasu brez nesreč pri delu

Gradnja tretjega pasu na avtocesti A4 med Benetkami in Trstom poteka dejansko brez nesreč pri delu, ugotavljajo pri avtocestnem podjetju Autostrade Alto Adriatico. Na deloviščih je prisotnih okoli 300 tehnikov in delavcev ter 250 naprav oz. vozil, delo pa poteka stalno, tudi v nočnih urah ob vikendih. Samo lani je bilo pri različnih dejavnostih soudeleženih 78.000 t. i. enot človek-dan, se pravi enot, s katerimi se označuje količino dela, ki jo en delavec opravi v enem dnevu, pri vsem tem pa se je pripetila le ena nesreča pri delu, kjer so ponesrečeni osebi dali prognozo 20 dni okrevanja. To pomeni, da je incidenca nesreč na enote človek-dan 0,03-odstotna, so zapisali v podjetju Alto Adriatico. Gre za podatek, ki je v popolnem nasprotju s podatki na nacionalni ravni, ki jih je posredoval zavod za varnost pri delu Inail. Ti kažejo, da je bilo v prvih desetih mesecih leta 2024 31.341 prijav nesreč pri delu (za 3,2 odstotka več v primerjavi z letom 2023) s 128 smrtnimi primeri (v enakem obdobju leta 2023 jih je bilo 117).

Pri podjetju Alto Adriatico poudarjajo, da je to sad krepitve ukrepov na področju varnosti na deloviščih na odsekih Alvisopoli-Portogruaro in Portogruaro-San Donà. V tem okviru je bilo v 50 tednih opravljenih 99 koordinacijskih sestankov s podjetji (skoraj tri na teden), dalje 412 dnevnih in nočnih ogledov delovišč ob delovnikih in praznikih, pregledali so tudi 207 operativnih varnostnih načrtov (več kot štiri na teden). Nadzor in preventiva sta bila očitno učinkovita, saj nobeno podjetje ni bilo podvrženo kaki kazni, poudarjajo pri podjetju Alto Adriatico.