Italijanski predsednik Sergio Mattarella je dodelil državno odlikovanje vitez velikega križa nekdanji ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleni Jaklitsch, nekdanjemu zunanjemu ministru Anžetu Logarju, nekdanjemu veleposlaniku Republike Slovenije v Rimu Tomažu Kunstlju in nekdanjemu generalnemu konzulu Republike Slovenije v Trstu Vojku Volku za spodbujanje in poglabljanje odnosov med Slovenijo in Italijo.