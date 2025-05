Hladen zrak povečuje nestanovitnost

Nad vzhodno Evropo se zadržuje ciklon, ki proti nam v višinah preusmerja hladen in občasno vlažen zrak, kar zlasti v popoldanskih urah povečuje nestanovitnost. Sončno žarčenje je močno, pri čemer se čez dan zemeljska tla občutno segrevajo in se toplejši prizemni zrak dviguje v višine, kjer nastaja kopasta oblačnost in iz nje krajevne plohe in nevihte. Taka vremenska slika bo prevladovala zlasti danes in jutri, medtem ko bo v ponedeljek in morda še deloma v torek ozračje nekoliko bolj umirjeno.

Danes in jutri bo delno jasno do spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v popoldanskih urah zlasti v gorah in nekoliko manj verjetne in pogoste ob morju. Najvišje dnevne temperature bodo rahlo nad 20 stopinjami Celzija, noči pa bodo za ta čas razmeroma mrzle.

Od ponedeljka do srede se bo nadaljevala podobna vremenska slika in bo zlasti čez dan topleje, medtem ko je v drugi polovici prihodnjega tedna pričakovati vpliv ciklonskega območja, ki bo nastalo nad večjim delom Evrope in vremenske fronte, pri čemer kaže na nekoliko pogostejše padavine in spet na nižje temperature.

Trenutno je sicer za ta čas kar hladno. Radiosonda iz Rivolta je na višini 1500 metrov v prostem ozračju danes opoldne namerila 3,6 stopinje Celzija, ničta izoterma pa se giblje na višini okrog 2000 metrov. Temperature so za okrog 4 stopinje Celzija nižje od dolgoletnega povprečja, ničta izoterma pa 800 metrov nižja.