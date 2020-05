Hrvaška odpira meje tudi za državljane EU

Hrvaška bo omogočila vstop v državo državljanom Evropske unije zaradi poslovnih razlogov ali drugih gospodarskih interesov kot tudi zaradi nujnih osebnih razlogov, je danes potrdil hrvaški notranji minister Davor Božinović. Po vstopu na Hrvaško bo treba spoštovati vse epidemiološke ukrepe, med katerimi ni več obvezne 15-dnevne samoizolacije.

Božinović je na današnji novinarski konferenci hrvaškega štaba civilne zaščite napovedal, da bodo potnike na mejnih prehodih seznanili s priporočili epidemiologov. Ocenil je, da bosta odprtje meje in ugodna epidemiološka situacija olajšala tudi meddržavne dogovore o vnovičnem zagonu turizma.

Hrvaški štab civilne zaščite je prav tako danes odločil, da bodo hrvaškim državljanom, tudi tistim, ki imajo bivališče v drugih državah, omogočili potovanja čez mejo ob spoštovanju vseh priporočil epidemiologov.

Hrvaška bo v ponedeljek sprožila tretji korak rahljanja epidemioloških ukrepov. Med drugim bodo znova dovolili javni promet med županijami. Odprli bodo vrtce in šole za nižje razrede osnovne šole kot tudi gostinske lokale in nakupovalna središča. Svoja vrata bodo po več tednih znova odprli narodni in naravni parki, delovati bodo začele avtošole, stavnice in igralnice. Dovoljeno bo zbiranje največ deset oseb na javnih krajih namesto dosedanjih največ pet.