Huje poškodovana motoristka

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so sinoči okrog 22. ure posredovali v kraju Papariano pri Fiumicellu na Videmskem, kjer sta trčila avtomobil in motoristka, pri čemer jo je odbilo osem metrov stran. Zdravstveno osebje ji je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so poklicali reševalni helikopter. Z njim so jo prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpela poškodbe rok in nog. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter karabinjerji, ki preiskujejo njene vzroke.