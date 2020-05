Incident ob meji: preiskava je v teku

Obrambni minister Matej Tonin je danes dejal, da Slovenska vojska še preverja incident ob meji z Italijo, kjer naj bi moški v uniformi, domnevno Slovenske vojske, nedavno nameril puško v sprehajalca, kot smo v Primorskem dnevniku že poročali v sobotni izdaji. Kot je Tonin pojasnil ob robu seje DZ, vojska, ki pomaga pri nadzoru zahodne meje, čaka pojasnila policije. Policija vodi delovodnik, kateri vojak je bil razvrščen na katero patruljo, je dejal Tonin. Slovenska vojska pomaga tudi pri nadzoru zahodne meje in ne le južne, je pojasnil minister. Pri patruljiranju imajo vojaki za samoobrambo tudi osebno oborožitev. Vojska je s policijo na podlagi 37. člena zakona o obrambi podpisala dogovor, je še povedal. Na podlagi tega, tako Tonin pojasnjuje tolmačenje policije, lahko policija usmerja vojsko pri patruljiranju. »Na neko patruljo lahko policija pošlje tudi vojsko brez spremstva policista. Seveda, če v tem primeru vojak odkrije kakšno nepravilnost, tako kot vsak drug državljan, mora o tem nemudoma obvestiti policijo, ta pa ukrepa in pelje postopek,« je razložil minister. Če pa sta vojaka res tako ravnala, je to prekoračenje pooblastil.To bi lahko počeli po 37a členu, ampak ta člen zdaj ni aktiven.

Preiskavo vodi tudi Policijska uprava Koper, ki je odgovorna za območje, kjer je prišlo do dogodka.