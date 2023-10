Inšpektor preklical dovoljenje za kaninsko žičnico

Inšpektor za infrastrukturo je preklical dovoljenje za obratovanje gondolske žičnice Kanin, ki naj bi sicer trajalo do konca letošnjega leta, poročajo Primorske novice. Pri tem se je skliceval na dokumente proizvajalca opreme Pome iz leta 2019.

Na Občini Bovec izjav o tem za zdaj ne dajejo, napovedujejo pa, da bodo konec tedna pojasnili okoliščine preklica dovoljenja, vključno z dokumenti. Po njihovem mnenju sklicevanje na Pomine dokumente iz 2019 ni merodajno. Napovedujejo, da bodo izjavo predvidoma dali tudi v Promotourju Furlanije Julijske krajine, ki so upravljalci povezanega smučišča Sella Nevea.

Strokovnjaki Zavoda za gradbeništvo (ZAG) naj bi namreč pred tednom dni prišli na Kanin pregledat krožno kabinsko žičnico, ki bo prihodnje leto stara 50 let. Za tehnični pregled so že plačali 7200 evrov, za strokovnjake tudi najeli hotelske sobe, a so jih v ponedeljek obvestili, da pregleda ne bo.

Obratovalno dovoljenje žičnici poteče konec leta. Na Kaninu so predvidevali, da bodo na ZAG imeli konec leta več dela s pregledi novih žičnic, zato so se z zavodom dogovorili, da bodo pregled opravili že prejšnji teden. Toda pregled so odpovedali, saj da je francoski proizvajalec žičnice Poma leta 2019 pisno priporočil, da naj žičnica ne bi obratovala dlje od leta 2022.

Toda prav Poma je lani opravila tehnični pregled, za katerega so na Kaninu plačali 50.000 evrov. Pomanjkljivosti so odpravili, normalno so obratovali celotno zimsko in poletno sezono ter ob vikendih po njej. Odločitve zavoda zato ne razumejo, prav tako je ne razumejo v občinski upravi.