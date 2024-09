»Italijo na Rabu vedno pričakujemo«

Obžalujem, da danes z nami ni najvišjih političnih predstavnikov Italije, a prepričana sem, da bodo nekoč zbrali dovolj poguma, da se nam pridružijo na skupni slovesnosti, saj bi bil to pomemben spravni korak in predvsem simbolično dejanje, s katerim bi sporočili, da prepuščamo zgodovino stroki,« je na spominski slovesnosti v nekdanjem fašističnem taborišču dejala predsednica slovenskega državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Izrazila je upanje, da bodo tri prijateljske države - Slovenija, Italija in Hrvaška - gradile svojo prihodnost na sporazumevanju, mirnem reševanju odprtih vprašanj, sožitju in zagotavljanju blaginje za svoje državljanke in državljane.

Željo, da bodo uradni predstavniki Italije prej ali slej prišli na Rab, je na lanski počastitvi 80-letnice osvoboditve taborišča izrekla tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Italijo so na tokratni prireditvi, kot vedno doslej, zastopali predstavniki VZPI-ANPI iz Rima, Trsta in Vidma.

Udeležence je nagovoril tudi predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman, ki je poudaril, da je spominjanje na težke čase skupne zgodovine nujno, saj je zgodovina naša učiteljica. In ne smemo misliti, da je fašizem padel leta 1943 in nacizem leta 1945, saj: »fašizem ni padel, le spotaknil se je. Danes fašizem in nacizem živi v lepih oblekah in kravatah. In se tudi obnaša drugače in govori drugače. Ampak njegovi cilji so isti, samo prilagojeni našemu času.«