»Izgredi v Braziliji so bili koordinirani, ni pa znano, kdo je za njimi«

Sandi Ravbar je odraščal v Krepljah, od leta 2019 pa živi v São Paulu, kjer sta z ženo ustanovila biotehnološko zagonsko podjetje Biolinker. Protesti Bolsonarovih podpornikov so včeraj v manjši meri oplazili tudi mesto, v katerem živi, ki je od prestolnice oddaljeno 1000 km: včeraj so tam Bolsonaristi blokirali obvoznico Marginal Tietê, kot se je zgodilo že po volitvah. »Tokratni protesti so bili napovedani, krožila so sporočila o napadu na Brasilio, tako da nedeljski dogodki niso bili povsem nepričakovani,« pove.

Protesti Bolsonarovih podpornikov so izbruhnili že po razglasitvi Lulove zmage.

Drži. Sam sicer razlikujem med protesti, ki škodujejo vsem, kot so denimo blokade cest in podobni, in tistimi, ki ne vplivajo na vsakdanje življenje, kot tisti v mestu Belo Horizonte, kjer je s kampiranjem pred vojašnico kakih 30 ljudi zahtevalo državni udar.

So bili izgredi spontani?

Po znanih informacijah kaže, da so bili koordinirani. Organiziran je bil prevoz, za katerega je bilo treba odšteti simbolično ceno, 50 realov, kakih 10 evrov, za dva, tri tisoč km dolge poti, iz vseh večjih mest Brazilije. Nekdo torej to od zadaj podpira.

Kdo pa?

To ni znano. Je pa denimo kampanjo, po kateri je bil leta 2018 izvoljen Bolsonaro, finančno podprl eden od najbogatejših Brazilcev. Financiral je tovarne botov, ki so na družbenih omrežjih pošiljali lažna sporočila. To sicer sodno ni bilo dokazano, ker je bila desnica na oblasti. Ni znano, od kod, a dogajanje v zadnjih dneh je bilo definitivno organizirano.