Izredne vremenske razmere v ZDA ne popuščajo

Po večjem delu Združenih držav Amerike se nadaljuje vročinski val, ki se je začel še pred uradnim začetkom poletja. Območje srednjega zahoda ZDA so medtem konec tedna prizadeli veliki nalivi in poplave. Izredno toplo vreme se bo po napovedih vremenoslovcev nadaljevalo, poročajo ameriški mediji.

Velika mesta, kot sta New York in Philadelphia, so se konec tedna ubadala z rekordno vročino za ta čas, temperature pa so ponekod presegale 40 stopinj Celzija.

Vremenoslovci napovedujejo nadaljevanje vročinskega vala, ki se bo postopoma premikal proti zahodu. Že lani je bilo po ZDA največ vročinskih valov od leta 1936, ki so zahtevali skupno 2300 življenj.

Na območju Južne Dakote, Iowe in Minnesote so konec tedna divjale poplave. Oblasti so evakuirale več tisoč ljudi, ena oseba je umrla. Samo v Iowi so konec tedna iz vode rešili 250 ljudi, poplave pa so uničile ali poškodovale 1900 objektov.

Nacionalna vremenska služba ZDA poroča, da so deli Nebraske, Južne Dakote, Minnesote in Iowe dobili osemkrat več padavin od običajnega povprečja in deževje naj bi se nadaljevalo še v tem tednu. Ob vsem tem so bližnjo zvezno državo Wisconsin v nedeljo prizadeli tornadi.