Izsledili več goljufov, ki so s telefonskimi prevarami kradli starejšim

Goljufom, ki si s pretvezo od starejših občanov pridobivajo njihovo zaupanje, nakar jim vzamejo denar ali zlatnino, so šteti dnevi. Tržaški karabinjerji so v okviru akcije Fumo del Vesuvio, ki sicer še ni zaključena, na prste stopili približno 40 goljufom; desetim so odvzeli prostost, 29 oseb pa so ovadili. V vseh primerih gre za goljufe iz Kampanije, ki delajo za organizirane združbe s sedežem v Neaplju. Tam so telefonske centrale, iz katerih goljufi kličejo starejše občane. V tržaških primerih se skoraj vedno predstavijo kot karabinjerji ali odvetniki, ki starejše poskusijo ogoljufati s pretvezo, da je bil v prometni nesreči poškodovan njihov vnuk. V zameno za pospešitev postopka zahtevajo denar. Neznancem starejši nasedejo, ker so ti zelo prepričljivi. Ko ti dobijo naslov bivališča svoje tarče, pokličejo svoje ljudi, ki so že v Trstu, in jih pošljejo tja. Zaupljivi starejši ljudje jim odprejo vrata doma in jim brez upiranja izročijo zahtevano vsoto. In ko ugotovijo, da noben njihov sorodnik ni bil vpleten v nesrečo, je že prepozno: prevarant je namreč s svojim izplenom že zapustil Trst.

Podrobnosti akcije Fumo del Vesuvio so karabinjeri predstavili v družbi državnega tožilca Federica Frezze. Povedali so, da so operacijo začeli poleti leta 2023, ko so začeli beležiti večje število prijavljenih goljufij. Stekla je kompleksna preiskovalna dejavnost, v sklopu katere so do danes prišli na sled 40 goljufom, v desetih primerih so jih ujeli med goljufijo in tako ukradeni denar ali zlatnino uspeli vrniti žrtvam. Zaseženi izplen je vreden okoli 150 tisoč evrov, so dejali na novinarski konferenci, na kateri so pozvali vse starejše občane k previdnosti.