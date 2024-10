Izstavljali lažne račune za neobstoječe posle

Finančni policisti iz Vidma so odkrili večplastno goljufijo na račun države, v katero je bilo vpletenih 28 slamnatih podjetij iz vse Italije. Izstavljala so lažne račune, pri čemer so prikrili dva milijona evrov obdavčljivih dohodkov.

Preiskava, ki jo je vodilo videmsko državno tožilstvo, se je začela po davčnem preverjanju bazarja s sedežem na Videmskem. Finančni policisti so ugotovili, da so upravitelji redno vknjižili račune za dejansko neobstoječe nakupe. Sume je potrdilo križno preverjanje podatkov odjemalcev in dobaviteljev. Finančni policisti so tako odkrili razvejano omrežje 28 slamnatih podjetij po vsej Italiji, ki so jih prav tako upravljali slamnati lastniki. Njihov končni namen je bil prikriti obdavčljive dohodke davčni upravi. Podjetja so bila brez kakršnekoli organizacije in niso razpolagala niti s primernimi prostori za delovanje. Izstavljala pa so račune za lažne operacije, ob katerih so finančni policisti ugotovili, da ni bilo dejanskega prenosa blaga. Odjemalec, videmski bazar, je lažne stroške vknjižil v bilanco, pri čemer je zmanjšal višino obdavčljivih sredstev in posledično utajeval davke.

Finančni policisti so odkrili, da je videmski bazar prikril dva milijona evrov prihodkov in oškodoval davčno blagajno za milijon evrov. Ovadili so dve osebi.