»Izvirnih imen se ne da prevesti v slovenščino«

Ledinskih in starodavnih krajevnih imen v italijanščini in istrobeneškem narečju se ne da prevesti v slovenščino, temveč jih je treba ohraniti in ovrednotiti v izvirni obliki. Tako poslanec italijanske narodnosti v slovenskem državnem zboru Felice Žiža, ki še vedno računa, da se bodo s kulturnim ministrstvom dogovorili za primerno rešitev tega kočljivega vprašanja. Poslanec se je zahvalil koprskemu županu Alešu Bržanu, ki je dal obrniti za ministrski inšpektorat sporne tablice in tako preprečil njihovo odstranitev.

Žiža je na današnji novinarski konferenci obnovil potek dogajanj v zvezi s tablicami in priznal, da je Bržan »prehitel dogodke«, kar se mu zdi dobro. Poslanec je imel v zvezi s tablicami že pripravljeni pismi predsednici Nataši Pirc Musar in premierju Robertu Golobu, ki ju je nato predčasno poslal takoj po županovi protestni potezi. Pozdravil je tudi dejstvo, da se je stranka Svoboda obvezala za spremembo zakona o javni rabi slovenščine na narodno mešanih območij. To je Žiža že predlagal lanskega oktobra, njegova pobuda pa je žal ostala brez odziva pristojnega ministrstva. Poslanec je zmerno optimist, da se bo afera kmalu končala ter da bosta na koncu prevladala razum in zdrava pamet.

