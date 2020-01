Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Jabolčni zavitek

Marsikdo mi upravičeno očita, da ne dajem nikoli receptov za slaščice, kar je absolutno res. Edino moje opravičilo je, da nisem velik ljubitelj slaščic in le malo je takih, ki jih jem zelo rad. Poleg tega je treba receptom za slaščice ponavadi zelo skrbno slediti, saj gre skoraj za lekarniške recepte, kjer morajo biti vse količine točno odmerjene, čas kuhanja ali pečenja natančen, da o temperaturi pečice niti ne govorimo in tega nisem zmožen, ker se zanesem na lastno presojo, kar je večkrat pogubno. Potem ko so se mi slaščice nekaj krat ponesrečile, jih rade volj prepuščam ženi, ki je v tem pravi mojster.

Da ne bi izdal družinskih skrivnosti, sem segel po avstrijski kuharski knjigi iz prve polovice prejšnjega stoletja, ki je bila nekoč stričeva last, z mikavnim naslovom „Kochbuch fuer alle«, se pravi „Kuharska knjiga za vsakogar» in iz nje povzel recept za jabolčni zavitek s vlečenim testom, ki je na moč podoben tistemu, ki ga delamo doma.

Za testo potrebujemo:

30-35 dag gladke bele moke

celo jajce

malo soli

žlico olja in mlačno vodo

medtem ko za nadev potrebujemo 1,5-2 kg jabolk ki ne smejo biti moknate

6-8 dag krušnih drobtin

5 dag masla

5 dag rozin

5 dag grobo mletih orehov ali enako količino pinjol

100-150 g sladkorja

cimet

sok ene limone

kozarec ruma

Iz moke, vode, soli in olja zamesimo testo, ga oblikujemo v hlebec zavijemo v plastično folijo in pustimo pol ure, da počiva v hladilniku. Medtem olupimo jabolka in jih narežemo na tenke krhlje in jih pokapamo z limonin sokom. Drobtine prepražimo na maslu, dokler ne postanejo zlatorumene. Narezana jabolka pomešamo s pinjolami ali z orehi in z rozinami, ki smo jih prej pol ure namakali v rumu in potresemo s cimetom. Testo tenko razvaljamo na pomokanem prtu, če smo pridni ga lahko z rokami razvlečemo. Sedaj ga lahko prekrijemo s prepraženimi krušnimi drobtinami in nato še z mešanico jabolk, ki smo jih posladkali, rozin in pinjol. S pomočjo prta zavitek zavijemo in ga položimo v z maslom namazan pekač. Testo premažemo še z razpuščenim maslom ali razžvrkljanim jajcem.

Zavitek porinemo v pečico, ki smo jo predhodno ogreli na 190-200 stopinj in ga pečemo dokler ne postane zlatorumen. V knjigi piše 30 minut, iz lastnih izkušenj lahko rečem, da je potrebno vsaj 45 minut, če ne cela ura. Ko je slaščica pečena, pustimo, da se ohladi, ponudimo mlačno in posipano s sladkorjem.

Od vrste jabolk je odvisno tudi , koliko drobtin nam bo šlo.

Če jih bomo dali preveč, bo zavitek dokaj suh, če pa jih damo premalo, tvegamo, da ne vpije dovolj soka, kar tudi ni dobro. Tako je pač s sladicami.

Dober tek!

Ivan Fischer