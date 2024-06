Jelen prebil vetrobransko steklo in pristal ob vozniku

Včeraj zjutraj se je 43-letnemu gorenjskemu vozniku na cesti od Dutovelj proti Komnu približno 3 kilometre pred Komnom pripetila skoraj neverjetna nesreča, poročajo Primorske novice. Pred kombi mu je skočil jelen, prebil vetrobransko steklo in pristal na sovoznikovem sedežu. Voznik jo je odnesel brez poškodb, jelen pa se je po šoku skobacal iz kombija in zbežal, vendar so ga lovci hudo poškodovanega našli približno 700 metrov od kraja nesreče. Poškodbe so bile prehude, zato so ga ustrelili in nato odpeljali v hladilnico lovske koče. Ugotovili so, da je imel hude notranje krvavitve, med drugim tudi predrta pljuča, pri čemer bi počasi poginjal v hudih mukah. Šlo je za odraslega, najmanj šest let starega jelena.