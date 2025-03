Juri v penzijo, prihaja Hribar

Včeraj je Franco Juri, direktor Pomorskega muzeja Sergej Mašera v Piranu, ki je edina tovrstna ustanova v Sloveniji, po dvanjastih letih zaključil svoje delo na čelu muzeja in se bo danes upokojil. Nadomesčal ga bo novi vršilec dolžnosti direktorja Uroš Hribar, dosedanji kustos za tehnično dediščino in avtor zbirk v Monfortu.

»S kolektivom smo sproščeno nazdravili in dosedanjemu direktorju Juriju zaželeli vse najboljše v novem življenskem poglavju, ki ga bo zagotovo obdržalo blizu pomorstvu in muzeju,« je na facebook strani zapisal Pomorski muzej.

Mediji so poročali, naj bi se na razpis za novega dirtektorja prijavili dosedanji direktor Franco Juri, dolgoletna kustosinja muzeja Nadja Terčon in nekdanji direktor Pokrajinskega muzeja Koper Luka Juri. Vsi trije naj bi izpolnjevali formalne pogoje, imajo pa tudi po mnenju komisije odlične reference in izkušnje, ki bi jim omogočale uspešno vodenje muzeja. Piranska občina pa se je odločila drugače in za v.d. direktorja imenovala Hribarja.

Franco Juri, pripadnik italijanske manjšine, je bil svojčas politik (najprej v stranki LDS, nato v Zares) in tudi državni sekretar za zunanje zadeve. V tej vlogi je od blizu spremljal rojevanje zaščitnega zakona za slovensko manjšino.