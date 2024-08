Jutri (sobota) bo Idrija gostila tradicionalni Praznik idrijskih žlikrofov

Idrija se bo jutri (sobota) za en dan spremenila v raj za ljubitelje idrijskih žlikrofov in nasploh polnjenih testenin, poročajo Primorske novice. Na svoj praznik tradicionalna rudarska jed - žlikrofi stopi v svet okusov in tam vsakič znova dobi nov obraz.

Z vedno večjo ponudbo te tradicionalne slovenske jedi in bogatim, a smiselno izbranim spremljevalnim programom se Praznik idrijskih žlikrofov uveljavlja kot viden in inovativen regijski festival, kateremu uspeva ohranjati sproščeno in domače vzdušje.

Praznik idrijskih žlikrofov je prejemnik nagrade Jakob 2024 - mednarodne nagrade za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu - ter naziva Ambasador inovativnih turističnih prireditev. »Praznik idrijskih žlikrofov je tudi v slovenskem prostoru izrazito inovativni festival, ki ga pretežno mladi organizatorji iz leta v leto dopolnjujejo z sodobnimi vsebinami in tako idrijsko dediščino približujejo novim generacijam. Dediščinske vsebine interpretirajo na izrazito sodoben način in tako zagotavljajo kontinuiteto lokalne istovetnosti,« so v obrazložitvi zapisali člani komisije prof. dr. Janez Bogataj, Bojana Rogelj, Karmen Razlag in Ylenia Loredan.

Na dogodku bodo gostovali italijanski ponudniki cjarsonov, tipičnih polnjenih testenin iz Karnije, s predstavniki katerih zavod ID20 v pripravah na evropsko prestolnico kulture GO! 2025 krepi zavedanje o bogati kulinarični dediščini čezmejnega območja.