Kamnu vdahniti dušo in iz kršilke izdelati krtačo

Vrhpoljci in prebivalci okoliških vasi ter številni znanci in prijatelji, ki jih je srečeval kot šofer avtobusa, poznajo Danila Rovana kot vedrega in vztrajnega človeka z mnogimi zanimanji, udeleženci kiparske in kamnoseške delavnice, ki se že več kakor petnajst let dvakrat tedensko dobivajo na njegovem domu, ki je obenem šola in delavnica, razstavni prostor, vrt, hram in kraj druženja, pa kot odličnega učitelja in mentorja.

Rovanov dom stoji v gornjem delu vasi, ki se je v zgodovino zapisala kot kraj velike bitke med dvema vojskama že razpadajočega rimskega imperija. Po ozki in vijugasti cesti, ki se od glavne odcepi pri romarski cerkvi v Logu in se skozi Duplje vzpenja proti kraju, kjer so zaselki in hiše nekako razložene po pobočju, ni lahko priti do njegovega doma, delavnice, šole in kmetije. Ko pa se končno pripelješ do majhnega oširka in zagledaš številne kamnite plošče, živalske figure, znamenja in v zidu vgrajeno spominsko knjigo, ni dvoma da si na pravem naslovu.