Včeraj malo po poldne so morali gorski reševalci posredovati na ferati Cassiopea v Furlanskih Dolomitih, v bližini kraja Forni di Sopra. Karnijko (letnik 1987) je med spustom po ferrati obšla slabost, poleg tega so reševalci tudi opazili poškodbo na gležnju. Gospo so s helikopterjem rešili na višini 2000 metrov nadmorske višine, njeni dve soplezalki pa sta nadaljevali pot.