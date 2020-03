Kdo bo lahko prečkal mejo

Slovenija ne bo zaprla meje z Italijo, pač pa bo izvajala »smiselne in izvedljive ukrepe« preverjanja zdravstvenega stanja potnikov. To konkretno pomeni, da bodo mejo lahko prečkali vsi zdravi slovenski državljani in tudi vsi tuji, ki imajo upravičen razlog za pot v drugo državo. Med te sodi tudi delo na drugi strani meje. Gre za uradno razlago slovenskega generalnega konzulata v Trstu.

Pri prečkanju meje zato veljajo pravila, kakršna veljajo za gibanje v Italiji: pot je dovoljena, če obstajajo nujni razlogi, zlasti zdravstveni in delovni.