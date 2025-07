Kdor je napihal več kot 0,8 g/l, bo moral namestiti »alcolock«

Po decembrskem parlamentarnem sprejetju sprememb v cestnoprometnem zakoniku je podpredsednik vlade in minister za promet Matteo Salvini podpisal uredbo, v kateri so smernice za namestitev tako imenovanega »alcolocka«, naprave, ki preprečuje vžig motorja, če alkotest pokaže prisotnost alkohola v izdihanem zraku. »Cilj je odvračanje od vožnje pod vplivom alkohola in povečanje varnosti v prometu,« so sporočili z ministrstva.

Alcolock bodo v svoja vozila, pa naj gre za osebna ali službena (tudi tovorna) morali namestiti tisti, ki so jih že zasačili med vožnjo pod vplivom alkohola in so takrat »napihali« več kot 0,8 g/l.

Uredba prinaša definicijo značilnosti alcolockov – ti bodo denimo morali imeti poseben pečat, ki bo potrjeval, da ni bilo nedovoljenih posegov vanje –, ter navodila za servise za njihovo namestitev. Manjka pa še seznam pooblaščenih servisov, ki bodo lahko nameščali tovrstne naprave v vozila. Ta bo, kot navaja ministrstvo za infrastrukturo in promet, objavljen na spletni strani ilportaledellautomobilista.it, ni pa znano, kdaj se bo to zgodilo. Dokument, ki nosi Salvinijev podpis, med drugim določa tudi, da bodo vozniki, za katere je alcolock predviden, v primeru kontrole morali pokazati dokumentacijo o namestitvi naprave in potrdilo o tem, da alcolock ustreza predpisom, za kar pa ne bo potrebna posodobitev prometnega dovoljenja.

Ob sprejetju novega cestnoprometnega zakonika so nekatere organizacije izrazile pomisleke nad smiselnostjo uvedbe alcolocka. Med temi je bilo tudi združenje avtokleparjev Federcarrozzieri, kjer so opozorili, da je italijanski vozni park precej zastarel, pri čemer so navedli, da je za skoraj četrtino vozil, ki krožijo po Italiji, od prve registracije minilo vsaj 19 let, kar bi lahko predstavljalo konkretne ovire za nameščanje alcolockov. Strošek namestitve alcolocka naj bi znašal približno 2000 evrov.