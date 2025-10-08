VREME
Klub zamejskih študentov

Klub zamejskih študentov ima nov odbor

Nova predsednica je Rada Vižintin, podpredsednik je postal Matija Pučnik

    Nov odbor Kluba zamejskih študentov, ki so ga izvolili v ponedeljek na občnem zboru( KZŠ )
    Bivša predsednica kluba Tina Hussu (levo) je vajeti kluba predala novi predsednici Radi Vižintin( KZŠ )
Novo študijsko leto se je začelo in z njim tudi novo poglavje v zgodbi Kluba zamejskih študentov. V ponedeljek zvečer je na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Lubljani potekal občni zbor krovne organizacije študentov iz zamejstva, ki študirajo na slovenskih univerzah. Lanski odbor je zaključil mandat, predsednica Tina Hussu je vajeti kluba predala novi predsednici Radi Vižintin. Za podpredsednika je bil izvoljen Matija Pučnik, vodja marketinga je Helena Kosič, blagajničarka Karen Cescutti, vodja projektov Gaja Rismondo, tajnik Peter Šavron v nadzornem odboru pa so Peter Tomsič, Fabijan Siega in Denis Žbogar. Klub se tako s prenovljenim odborom že pripravlja na nov sezono in v svoje vrste vabi nove člane, predvsem zamejske bruce, ki so stopili na novo univerzitetno avanturi v Sloveniji.

